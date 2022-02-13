Antonio Conte yönetimindeki Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya'dan bir transfer hamlesi gerçekleştirmek istiyor. Londra ekibi, sezon sonu Milan ile sözleşmesi bitecek Franck Kessie için zorlu bir yarışa girmeye hazır.

Sport'un haberine göre Tottenham, Franck Kessie'yi kadrosuna katabilmek adına girişimlere başlamış durumda. Milan ile sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Kessie için girişimlerde bulunuluyor.

Tottenham, ilk teklifini yapmaya hazırlanırken bunun büyük bir teklif olması bekleniyor. Çünkü Kessie için Barcelona, Juventus ve PSG hâlâ yarışın içinde yer alıyorlar.



