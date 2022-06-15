Transfer haberi: Tottenham, Yves Bissouma transferini bitirdi

Premier Lig'in dikkat çeken isimlerinden Yves Bissouma'nın yeni adresi belli oldu. Tottenham, Bissouma'nın transferi konusunda anlaşma sağladı.

Sky Sports'un haberine göre Tottenham, Bissouma için bonservis bedeli olarak 25 milyon sterlin ödeyecek. Bonuslar ile bu ücretin 30 milyon sterlin düzeyine çıkabileceği belirtiliyor.

Brighton, devre arasında Malili orta saha için Aston Villa'nın yaptığı teklifi reddetmişti. Tottenham ile anlaşma sağlanırken Bissouma'nın da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.