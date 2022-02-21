Transfer haberi: Tottenham, Wilfried Zaha ile ilgileniyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yaz transfer dönemi adına çalışmalara başladı. Tottenham'ın aklındaki ilk ismin Crystal Palace'ın yıldızı Wilfried Zaha olduğu ifade ediliyor.

Todofichajes'in haberine göre Tottenham, Crystal Palace ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Zaha'yı yaz aylarında kadrosuna katmak istiyor.

Kariyerinin ilk dönemindeki Manchester United macerası istediği gibi geçmeyen Zaha, 2013'te ayrıldığı Crystal Palace'a 2015'te bonservisiyle birlikte dönüş yapmıştı.