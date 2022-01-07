Süper Lig 'de daha önceleri birçok takımla ismi anılmış olsa da devre arası transfer dönemi için Göztepe ve Hatayspor'un kendisi adına devrede olduğu belirtilen Nabil Bentaleb'in yeni takımı belli oldu. Cezayirli yıldız, boşta olduğu dönemde antrenmanlara çıktığı Fransa Ligue 1 ekibi Angers ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Tottenham'ın altyapısında başlayan Cezayirli oyuncu, 2017'de 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke'ye transfer olmuştu. 27 yaşındaki orta saha, Schalke ile biten sözleşmesinin ardından ise 2021-22 sezonunun ilk yarısını boşta geçirdi.