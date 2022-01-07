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Transfer haberi: Süper Lig ekiplerinin gözdesi Bentaleb, Angers'de

İsmi Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve Hatayspor ile de anılmış olan Cezayirli orta saha Nabil Bentaleb, Fransa Ligue 1 ekibi Angers'ye transfer oldu.

07 Ocak 2022, Cuma 09:49 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Süper Lig ekiplerinin gözdesi Bentaleb, Angers'de

Süper Lig 'de daha önceleri birçok takımla ismi anılmış olsa da devre arası transfer dönemi için Göztepe ve Hatayspor'un kendisi adına devrede olduğu belirtilen Nabil Bentaleb'in yeni takımı belli oldu. Cezayirli yıldız, boşta olduğu dönemde antrenmanlara çıktığı Fransa Ligue 1 ekibi Angers ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kariyerine Tottenham'ın altyapısında başlayan Cezayirli oyuncu, 2017'de 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke'ye transfer olmuştu. 27 yaşındaki orta saha, Schalke ile biten sözleşmesinin ardından ise 2021-22 sezonunun ilk yarısını boşta geçirdi. 

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