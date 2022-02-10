Transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Kalifa Coulibaly atağı

Türkiye'de ara transfer dönemi sona ererken son gün yaşanan hareketlilik sırasında hedeflerden birinin de Nantes'tan Kalifa Coulibaly olduğu belirtildi. Malili forvet için son gün Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği belirtildi.

Emmanuel Merceron'un haberine göre ara transfer döneminin son günü birkaç Süper Lig ekibi, Kalifa Coulibaly'nin transferi için görüşmelerde bulundu. Nantes'ta istediği süreyi alamasa da takımdan ayrılmayan Kalifa Coulibaly için yine anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

2017'de Gent'ten 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Kalifa Coulibaly'nin Fransız ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Ligue 1'de 10 maçta toplam 335 dakika süre alabilen Malili forvet, 1 gol katkısı yapabildi.