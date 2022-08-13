Sivasspor , transferde rotasını Danimarka'ya gevirmiş durumda. Süper Lig ekibi, Randers'in önemli isimlerinden Tonis Kehinde'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sportif direktör açıkladı!

Sivasspor'un ilgisi Randers cephesinden de doğrulandı. Randers Amtsavis'e açıklamalarda bulunan Danimarka ekibinin sportif direktörü Soren Pedersen, "Sivasspor'un Tosin Kehinde ile ilgilendiğini doğrulayabilirim. Ancak henüz bir anlaşma adına çok yakın değiliz" ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Kehinde'nin önümüzdeki yaz sözleşmesinin bitecek olması Randers için satış ihtimalini makul kılıyor.