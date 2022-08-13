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Transfer haberi: Sivasspor'dan Tosin Kehinde atağı

Randers'in sportif direktörü Soren Pedersen, takımın önemli isimlerinden Tosin Kehinde için Sivasspor'un devrede olduğunu belirtti.

13 Ağustos 2022, Cumartesi 14:51 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Sivasspor'dan Tosin Kehinde atağı

Sivasspor , transferde rotasını Danimarka'ya gevirmiş durumda. Süper Lig ekibi, Randers'in önemli isimlerinden Tonis Kehinde'yi kadrosuna katmak istiyor. 

Sportif direktör açıkladı!

Sivasspor'un ilgisi Randers cephesinden de doğrulandı. Randers Amtsavis'e açıklamalarda bulunan Danimarka ekibinin sportif direktörü Soren Pedersen, "Sivasspor'un Tosin Kehinde ile ilgilendiğini doğrulayabilirim. Ancak henüz bir anlaşma adına çok yakın değiliz" ifadelerini kullandı. 

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Kehinde'nin önümüzdeki yaz sözleşmesinin bitecek olması Randers için satış ihtimalini makul kılıyor. 

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