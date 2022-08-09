Abdullah Avcı, Djaniny’yi kanat rotasyonunda da kullandığı için Cornelius ile rekabete girecek bir forvet alınmasını istiyordu. Yönetim, Avcı’nın bu isteğini Eldor Shomurodov’a imza attırarak yerine getirmek için vites yükseltti. Roma, Özbek oyuncuyu gözden çıkarttı. İtalyan devi, BordoMavililer’in kiralama teklifine sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar, Shomurodov’a Fırtına ile görüşebileceğini iletti. Ancak golcü futbolcunun tek talibi Trabzon değil. Bologna, yıldızı Arnautovic’e teklif yağması sonrası Shomurodov’un peşine düştü. 27 yaşındaki forvet de düşünmek için Bordo-Mavililer’den süre istedi. Bologna, İtalya’da kalması açısından cazip. Trabzonspor ise şampiyonluk yarışı vermesi ve Avrupa Kupaları’nda yer alması açısından Shomurodov için cezbedici görünüyor. Özbek forvetin bu hafta kararını iletmesi bekleniyor.