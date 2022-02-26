UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Barcelona'da takımın sembol isimlerden Sergio Busquets'in sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncunun performansı düşüş gösterirken Haziran 2023'te bitecek sözleşmesinin yenilenmesi düşünülmüyor.

2022 Dünya Kupası'nda İspanya ile mücadele etmek isteyen Sergio Busquets'in sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacağı belirtilirken TV3'in haberine göre özellikle MLS'te Inter Miami'ye gidebileceği ifade ediliyor.

Kariyerinde A takım düzeyinde başka bir kulübün formasını giymeyen Sergio Busquets, kaptanlığını yaptığı Barcelona ile bu sezon toplam 34 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağladı.