Standard Liege'in Faslı yıldızı Selim Amallah, İtalyan kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Belçika basını Amallah'ın Türkiye'den bir teklif aldığını duyurdu.

DH Les Sports+ haberinde İtalyan kulüplerinin ısrarla kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki 10 numara için Türkiye'den bir teklif geldiği fakat bunun oyuncu tarafından reddedildiği aktarıldı.

Bu sezon Standard Liege formasıyla ligde 13 maça çıkan Amallah; 2 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı. Fas Millî Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan yıldız oyuncunun takımı Standard Liege ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.