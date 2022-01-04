Fenerbahçe 'nin Samuel Umtiti'ye ilgisi İspanyol basınında geniş yer bulsa da Fransız oyuncunun varolan teklifi reddettiği belirtildi. Umtiti'nin daha önce teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.

Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Samuel Umtiti'yi kiralamak adına bir teklifte bulundu. Fakat Fransız savunmacı, bu teklifi reddederek takımda kalmayı seçti.

Ayrılmak için şartlarını belirledi

Samuel Umtiti'nin takımdan ayrılmak adına şartlarını belirlediği ifade ediliyor. Barcelona'da şans bulamayan savunmacının sadece Şampiyonlar Ligi düzeyindeki bir ekipten gelecek teklifle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarılmakta.

Barcelona'nın ise takım kadrosunda düşünülmemelerine rağmen ayrılmak istemeyen oyunculara yönelik sert kararlar alabileceği belirtiliyor. Bu kararlar arasında sözleşme feshi ihtimalinin bulunduğu da ifade edilmekte.