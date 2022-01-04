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Transfer haberi: Samuel Umtiti'den Fenerbahçe'ye ret iddiası

Daha önce Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiği iddia edilen Barcelona'nın Fransız savunmacısı Samuel Umtiti'nin bu kez Türkiye'den gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

04 Ocak 2022, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Samuel Umtiti'den Fenerbahçe'ye ret iddiası

Fenerbahçe 'nin Samuel Umtiti'ye ilgisi İspanyol basınında geniş yer bulsa da Fransız oyuncunun varolan teklifi reddettiği belirtildi. Umtiti'nin daha önce teklife sıcak baktığı iddia edilmişti. 

Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Samuel Umtiti'yi kiralamak adına bir teklifte bulundu. Fakat Fransız savunmacı, bu teklifi reddederek takımda kalmayı seçti. 

Ayrılmak için şartlarını belirledi

Samuel Umtiti'nin takımdan ayrılmak adına şartlarını belirlediği ifade ediliyor. Barcelona'da şans bulamayan savunmacının sadece Şampiyonlar Ligi düzeyindeki bir ekipten gelecek teklifle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarılmakta. 

Barcelona'nın ise takım kadrosunda düşünülmemelerine rağmen ayrılmak istemeyen oyunculara yönelik sert kararlar alabileceği belirtiliyor. Bu kararlar arasında sözleşme feshi ihtimalinin bulunduğu da ifade edilmekte. 

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