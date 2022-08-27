Serie A ekiplerinden Salernitana, transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe ile ortak hedeflere yönelen İtalyan ekibi, Maxi Gomez için Valencia'ya teklifini yaptı.

Batshuayi ve Maxi Gomez

Salernitana, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş 'ta geçirdikten sonra bu yaz Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michy Batshuayi'nin Chelsea'den kiralanması adına görüşmelerini sürdürüyor. Belçikalı golcü için devam eden temaslar arasında Salernitana, Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi Maxi Gomez için de devreye girdi.

TMW'in haberine göre Salernitana, Maxi Gomez için Valencia'ya bir kiralama teklifinde bulundu. Sportif Direktör Morgan De Sanctis, Maxi Gomez'i listenin ilk sırasında yer alan Batshuayi'nin alternatifi olarak görüyor.

Maxi Gomez'i bir an önce göndermeyi planlayan Valencia'nın hem Fenerbahçe hem de Salernitana ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.