Ara transfer döneminde forvet arayışını Enzo Crivelli hamlesiyle sonuçlandıran Fransız ekibi Saint-Etienne'in spor koordinatörü Loic Perrin, golcü arayış süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Perrin, eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile Galatasaray 'a imza atmadan önce gerçekleştirdiği görüşmenin de detaylarını paylaştı.





L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Perrin, Al Hilal'den ayrılığı sonrası Gomis'i aradığını ve bundan sonrası adına niyetini sorduğunu belirtti.

İşte Loic Perrin'in Galatasaray'a imza atan Bafetimbi Gomis ile ilgili yaptığı açıklama:

"Gomis, benim arkadaşım. Al Hilal'den ayrılır ayrılmaz hem arkadaşım olduğu için hem de niyetini öğrenmek adına onu aradım. Saint-Etienne'e derinden bir sevgi beslese de geri dönmenin ilk düşüncesi olmadığını belirtti. Biz de ona bir teklifte bulunmadık"