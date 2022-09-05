Nice, son olarak Chelsea forması giyen Ross Barkley'i kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz oyuncu, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Chelsea tarafından serbest bırakılmıştı. Yaz transfer döneminde Barkley'nin ismi Galatasaray ile de anılmıştı.

Ross Barkley, dün (4 Eylül 2022) Nice'in Monaco'yu konuk ettiği karşılaşma öncesi stadyumda taraftarları selamladı. Geçtiğimiz perşembe günü transfer edilen oyuncu bugün ise resmî imzayı attı.

İngiliz oyuncu, Ocak 2018'de 16.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Everton'dan Chelsea'ye transfer olmuş 2020-21 sezonunu da Aston Villa'da kiralık geçirmişti.