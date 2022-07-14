İtalya Serie A'da yeni sezonu daha iddialı geçirmek isteyen Roma, özellikle orta sahaya bir takviye planlıyor. Başkent ekibinin son olarak Torino'dan Sasa Lukic'i listesine eklediği belirtiliyor.

Corriere dello Sport, Roma'nın Lukic için devreye girdiğini ifade etti. 2016'da 1.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Partizan'dan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun Torino ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.

Lukic için Torino'nun 15 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep edebileceği belirtilmekte.