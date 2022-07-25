Paulo Dybala'yı kadrosuna katan Roma, transferdeki etkin tavrını sürdürüyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United'dan Eric Bailly'yi gündemine aldığı belirtildi.

Daily Mail, Mourinho'nun Manchester United'dan eski oyuncusu olan Bailly'yi Roma'da görmek istediğini iddia etti. Manchester United'ın da Ajax'tan 46 milyon Pound karşılığında gerçekleştirdiği Lisandro Martinez transferi nedeniyle Bailly ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı aktarılıyor.

Daha önce hakkında Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları da gündeme gelen Bailly ile özellikle bir başka İtalyan ekibi Napoli ilgilenmiş fakat kendisi de United'daki yeri adına savaşmak istediğini belirtmişti.