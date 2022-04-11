Roma, yaz aylarında kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başlamış durumda. İtalyan ekibinin listesinde Jesse Lingard'ın olduğu belirtiliyor.

Sunday Express'e göre Roma, sezon sonunda Manchester United ile olan sözleşmesi bitecek Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunuyor. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, daha önce Manchester United döneminde Lingard ile çalışmıştı.

Roma'nın yanı sıra İtalya'dan Juventus ve Milan'ın da istediği İngiliz futbolcuya Premier Lig'den de Newcastle ve West Ham'ın talip oldukları aktarılmakta.