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Transfer haberi: Rennes, Xeka'yı kadrosuna kattı

Lille'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz aylarında ismi Türk takımlarıyla da anılan Xeka, Rennes ile iki yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'da kaldı.

21 Eylül 2022, Çarşamba 14:56 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Rennes, Xeka'yı kadrosuna kattı

Lille'deki sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayı sonunda serbest kalan Xeka'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli oyuncu, kariyerine yine Fransa'da bu kez Rennes formasıyla devam edecek. 

Rennes'den yapılan açıklamada Portekizli oyuncu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Xeka'nın ismi yaz transfer döneminde başta Galatasaray olmak üzere Türk takımlarıyla da anılmıştı. 

2017'de 5 milyon Euro bedel karşılığında bonservisiyle Lille'e transfer olan Xeka, Fransa'da ayrıca 1 sezon kiralık olarak Dijon forması da giymişti. 

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