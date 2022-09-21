Lille'deki sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayı sonunda serbest kalan Xeka'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli oyuncu, kariyerine yine Fransa'da bu kez Rennes formasıyla devam edecek.

Rennes'den yapılan açıklamada Portekizli oyuncu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Xeka'nın ismi yaz transfer döneminde başta Galatasaray olmak üzere Türk takımlarıyla da anılmıştı.

2017'de 5 milyon Euro bedel karşılığında bonservisiyle Lille'e transfer olan Xeka, Fransa'da ayrıca 1 sezon kiralık olarak Dijon forması da giymişti.