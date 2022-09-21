Lille'deki sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayı sonunda serbest kalan Xeka'nın yeni takımı belli oluyor. Portekizli oyuncu, kariyerine yine Fransa'da bu kez Rennes formasıyla devam etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Rennes, kısa süre içerisinde Xeka'ya imza attırmayı planlıyor. Xeka'nın ismi yaz transfer döneminde başta Galatasaray olmak üzere Türk takımlarıyla da anılmıştı.

2017'de 5 milyon Euro bedel karşılığında bonservisiyle Lille'e transfer olan Xeka, Fransa'da ayrıca 1 sezon kiralık olarak Dijon forması da giymişti.