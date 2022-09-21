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Transfer haberi: Rennes, Xeka'yı kadrosuna katıyor

Lille'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz aylarında ismi Türk takımlarıyla da anılan Xeka, kariyerine yine Fransa'da Rennes ile devam etmeye hazırlanıyor.

21 Eylül 2022, Çarşamba 09:55 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Rennes, Xeka'yı kadrosuna katıyor

Lille'deki sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayı sonunda serbest kalan Xeka'nın yeni takımı belli oluyor. Portekizli oyuncu, kariyerine yine Fransa'da bu kez Rennes formasıyla devam etmeye hazırlanıyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Rennes, kısa süre içerisinde Xeka'ya imza attırmayı planlıyor. Xeka'nın ismi yaz transfer döneminde başta Galatasaray olmak üzere Türk takımlarıyla da anılmıştı. 

2017'de 5 milyon Euro bedel karşılığında bonservisiyle Lille'e transfer olan Xeka, Fransa'da ayrıca 1 sezon kiralık olarak Dijon forması da giymişti. 

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