Geçen sezon Tottenham formasıyla toplam 31 maça çıkan Sergio Reguilon, menajer Antonio Conte'nin yeni sezon planlarında yer almıyor. İspanyol oyuncunun LaLiga'ya dönebileceği aktarılmakta.

Mundo Deportivo'ya göre performansı ile Antonio Conte'yi ikna edemeyen Reguilon için eski takımı Sevilla devreye girebilir. Sevilla'nın İspanyol sol beki yeniden kadrosuna katmaya hazır olduğu belirtiliyor.

2020'de 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den Tottenham'a transfer olan Reguilon, 2019-20 sezonunda kiralık olarak Sevilla forması giymişti. O dönemde Real Madrid'den Sevilla'ya kiralık olarak gelen Reguilon'un bu kez Tottenham'dan kiralanması gündemde.