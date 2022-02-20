Real Madrid, önümüzdeki sezon adına transfer çalışmalarını sürdürürken sağ beke bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda İspanyol devinin gündeminde Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong yer alıyor.

Defensa Centrale'nin haberine göre Real Madrid, Jeremie Frimpong gibi genç bir isimle sağ bek pozisyonunu güçlendirmek istiyor.

Ocak 2021'de Celtic'ten 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Leverkusen ile Bundesliga'da 22 maçta forma giyen Hollandalı sağ bek; 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.



