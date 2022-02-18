Real Madrid, yaz aylarında PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu hamle ile kendini sınırlandırmayan İspanyol devi, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland için de önemli bir görüşmede bulundu.





Monako'da gerçekleştirilen görüşmede Real Madrid kulübü yetkilileri, Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın avukatı Rafaela Pimenta ve Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland ile bir araya geldi.

Görüşmede özellikle Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Norveçli yıldız için anlaşma önceliği elde edildi. Bu anlaşma kapsamında ilgilenen diğer takımların gerçekleştireceği muhtemel müzakereler engellenmiş oldu. Yine de Real Madrid'in transferi bitirmesinde Erling Haaland'ın kararının sonucu belirleyeceği ifade edilmekte.