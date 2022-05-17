Transfer haberi: Raphinha yarışına Chelsea de katıldı

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi biletini kapan Chelsea, kadrosunu güçlendirmek adına hedeflerini belirlemiş durumda. Menajer Thomas Tuchel'in özellikle hücum hattının kanatlarını güçlendirmeyi istemesi sonrası Chelsea'nin Leeds United'ın yıldızı Raphinha için devreye girdiği belirtildi.

Leeds ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Raphinha'nın ismi birçok büyük kulüp ile anılırken Daily Mirror, Chelsea'nin de yarışa dahil olduğunu belirtti.

İsmi Barcelona, Bayern Münih ve Newcastle ile anılan Brezilyalı yıldız, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 10 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.