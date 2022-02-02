Fransız devi PSG, bu sezon resmî maçlarda forma şansı vermediği Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak adına büyük uğraş veriyor. Birçok takıma önerilen Kurzawa için Avrupa genelinde kapanan transfer dönemlerinin etkisiyle sadece Türkiye ihtimalinin kaldığı belirtiliyor.

L'Equipe'in haberine göre PSG, Kurzawa ile yollarını ayırmak adına birçok takımla görüştü. Fransız sol bek, çok sayıda kulübe önerildi fakat ya kulüpler tercih etmedi ya da kendisi o kulüplere gitmek istemedi.

Transferin son anlarında Kurzawa'nın Bordeaux ve Lille'e önerildiği aktarılmakta. Bordeaux ihtimaline Kurzawa'nın sıcak bakmadığı belirtilirken Lille'in de Kurzawa'yı kadrosuna katmaya gerek duymadığı ifade ediliyor.

Layvin Kurzawa, sezon öncesindeki Süper Kupa maçı dışında bu sezon PSG'nin formasını hiç giymedi. Kadroda düşünülmüyor olması nedeniyle kendisiyle yolların ayrılması çabası sürerken sadece transfer döneminin devam ettiği Türkiye ihtimalinin kaldığı aktarılıyor. Bir dönem ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kurzawa'ya şu an için Türkiye'den bir teklif olmadığı da belirtilmekte.