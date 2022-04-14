Liverpool'un önemli isimlerinden Fabinho, yeniden Fransa yolunu tutabilir. PSG'nin Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.

RMC Sport'tan Paulo Breitner, Fabinho'nun PSG'nin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığını belirtti. Daha önce Fransa'da Monaco forması giyen Brezilyalı oyuncu ile Alman ekibi Bayern Münih'in de ilgilendiği iddia ediliyor.

Liverpool ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Fabinho; bu sezon takımıyla çıktığı toplam 39 maçta 7 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağladı.