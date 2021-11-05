Fransız devi PSG, yıldızı Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılma ihtimaline ilişkin genç bir hücum oyuncusu transferi adına çalışmalara başladı. Club Brugge'ün genç yıldızı Charles de Ketelaere'nin Leonardo'nun listesinde yer aldığı belirtildi.

Het Laatste Nieuws'un haberine göre PSG, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 15 Eylül'de De Ketelaere, Brugge formasıyla da PSG'ye karşı mücadele etmişti.

Haziran 2024'e kadar Belçika ekibi ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu, bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

De Ketelaere, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 2019'da Galatasaray 'ın da yer aldığı grupta PSG karşısında çıkmıştı.