Bernardo Silva, birçok takımın gözdesi olmaya devam ediyor. İsmi Barcelona ile anılan Portekizli yıldız için teklif yapan taraf PSG olmuştu fakat bu teklifin Manchester City tarafından kabul edilmediği belirtildi.

The Times, PSG'nin 59 milyon sterlinlik teklifinin İngiliz ekibi tarafından reddedildiğini aktardı. Manchester City'nin bu kararı ise Fransız ekibinde farklı şekilde değerlendirildi.

Bernardo Silva'nın PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olabileceği endişesiyle City'nin transfere izin vermediğine yönelik bir inanıştan bahsedilmekte.