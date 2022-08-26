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Transfer haberi: PSG'nin Bernardo Silva teklifine ret

Son dönemde ismi Barcelona ile de anılan Bernardo Silva için PSG'nin yaptığı teklifin Manchester City tarafından reddedildiği belirtildi.

26 Ağustos 2022, Cuma 11:25 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: PSG'nin Bernardo Silva teklifine ret

Bernardo Silva, birçok takımın gözdesi olmaya devam ediyor. İsmi Barcelona ile anılan Portekizli yıldız için teklif yapan taraf PSG olmuştu fakat bu teklifin Manchester City tarafından kabul edilmediği belirtildi. 

The Times, PSG'nin 59 milyon sterlinlik teklifinin İngiliz ekibi tarafından reddedildiğini aktardı. Manchester City'nin bu kararı ise Fransız ekibinde farklı şekilde değerlendirildi. 

Bernardo Silva'nın PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olabileceği endişesiyle City'nin transfere izin vermediğine yönelik bir inanıştan bahsedilmekte. 

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