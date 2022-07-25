PSG'de Georginio Wijnaldum'un takımdan ayrılması bekleniyor. Fransız devi, Roma ile görüşmelerde bulunuyor.

Roma'nın Wijnaldum'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken Il Messagero'ya göre PSG'nin sportif direktörü Luis Campos, anlaşmaya önümüzdeki yaz ödenecek 10 milyon Euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu koymak istiyor.

Portekizli futbol adamı, anlaşmaya Nicolas Zalewski'yi eklemeye de sıcak bakıyor. 20 yaşındaki Polonyalı oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Geçen yıl İtalyan ekibiyie 23 maça çıkan Zalewski, 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



