UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Real Madrid'i Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup eden PSG, Mbappe için yaşanan transfer yarışında da İspanyol devini alt etmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen PSG Yönetimi, Mbappe'ye futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olmayı teklif etti.

Kylian Mbappe'nin ismi uzunca bir süredir İspanyol devi Real Madrid ile anılmakta. Nitekim PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmaya vardığı da iddia edilmişti. PSG'den bu olası anlaşmayı bozacak tipte bir öneri geldi.





Tarihî teklif

Fransız ekibinin Katarlı sahipleri, hiçbir şekilde Mbappe'yi kaybetmek istemiyorlar. Bu doğrultuda da oyuncuya yaklaşık olarak haftalık kazancını 1.2 milyon Euro yapacak bir teklif sundular. Bu teklif yılda 60 milyon Euro seviyesinde bir maaşa tekabül ediyor. Futbol tarihinde bu düzeyde bir yıllık ücret görülmemişken Mbappe'nin teklifi kabul etmesi onu futbol tarihinin en yüksek yıllık ücretini alan oyuncu haline getirecek.

23 yaşındaki Fransız süperstar ile Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Liverpool'un da ciddi şekilde ilgilendiği aktarılmakta.