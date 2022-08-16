PSG'de yeni sezon planlarında olmayan Mauro Icardi'nin durumu bir sorun haline gelmiş durumda. Fransız ekibi, Icardi için bir çözüm ararken Galatasaray ve Manchester United opsiyonlarını devrede tutuyor.

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Monza ihtimali ortadan kalktı

Icardi'nin ismi bir süredir İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile anılıyordu. Fakat başkan Adriano Galliani, Icardi için bir hamle yapmayacaklarını belirtti. Napoli'den Andrea Petagna için anlaşma sağlayan Monza, Arjantinli golcüyü hiçbir şekilde kadrosuna katmayı düşünmüyor.





PSG'den çağrı

Corriere dello Sport'un haberine göre Monza ihtimalinin de ortadan kalkması sonrası PSG'de futbol yönetimi, Mauro Icardi ile bir araya geldi. Arjantinli oyuncunun durumunun yarattığı soruna bir çözüm aranıyor.

Fransız ekibinin transfer adına Galatasaray ve Manchester United'a önerdiği Icardi'ye de bu takımlara transfer olması yönünde çağrıda bulunduğu belirtiliyor.

Daha önce Galatasaray'ın Icardi transferi adına eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile 3 kez görüştüğü ifade edilmişti. Arjantinli oyuncu, Manchester United ihtimaline oldukça sıcak baksa da İngiliz ekibinin taraftarları bu transferin olabileceğine ilişkin söylentilere büyük tepki göstermişlerdi.



