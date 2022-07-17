Luis Campos'u sportif direktörlüğe getiren PSG'de Portekizli oyuncuların sayısı artıyor. Vitinha'yı transfer eden ve zaten kadrosunda Danilo Pereira'yı bulunduran Fransız devi, yeni haftada da Renato Sanches transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. Bu isimlerin yanı sıra savunma hattı için de Sporting'den Gonçalo Inacio ismi gündeme gelmiş durumda.

O JOGO'nun haberine göre PSG, Gonçalo Inacio transferi için devreye girdi. 20 yaşındaki stoperin Sporting ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

45 milyon Euro'ya takımdan ayrılabileceği belirtilen Gonçalo Inacio'nun İngiltere'den de talipleri olduğu aktarılırken PSG'nin ilk etapta 30 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor.