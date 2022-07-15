Transfer haberi: PSG'de Scamacca'nın alternatifi Gonçalo Ramos
Kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı planlayan PSG, Sassuolo'dan Gianluca Scamacca'yı kadrosuna katmak isterken B planı olarak da Benfica'nın 21 yaşındaki oyuncusu Gonçalo Ramos için girişimlere başladı.
PSG'de sportif direktör Luis Campos, hücum hattına takviye adına çalışmalarını sürdürürken listenin ilk sırasında Sassuolo'dan Gianluca Scamacca yer alıyordu. Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, B planı olarak da Benfica'dan Gonçalo Ramos'u düşünüyor.
PSG'nin Gonçalo Ramos için de girişimlere başladığı belirtiliyor. 21 yaşındaki oyuncunun İngiltere ve İspanya'dan da talipleri olduğu aktarılmakta.
Geçtiğimiz sezon Benfica ile 46 maça çıkan Gonçalo Ramos; 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.