PSG'de sportif direktör Luis Campos, hücum hattına takviye adına çalışmalarını sürdürürken listenin ilk sırasında Sassuolo'dan Gianluca Scamacca yer alıyordu. Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, B planı olarak da Benfica'dan Gonçalo Ramos'u düşünüyor.

PSG'nin Gonçalo Ramos için de girişimlere başladığı belirtiliyor. 21 yaşındaki oyuncunun İngiltere ve İspanya'dan da talipleri olduğu aktarılmakta.

Geçtiğimiz sezon Benfica ile 46 maça çıkan Gonçalo Ramos; 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.