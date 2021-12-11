Kylian Mbappe'nin PSG, Mohamed Salah'ın Liverpool ile olan ve bitmeye yaklaşan sözleşmelerini uzatmamaları futbol dünyasının iki önemli yıldızına ilişkin söylentileri artırıyor. Son olarak Fransız devi PSG'nin Mbappe'nin ayrılığı durumunda Salah'ı öncelikli hedef belirlediği aktarıldı.

Mbappe'nin yaz aylarında takımdan ayrılması durumunda Vinicius Junior ve Erling Haaland gibi isimleri kadrosuna katabileceği iddia edilmiş PSG için flaş iddia Todofichajes'ten geldi. PSG'nin ilk hedefinin Liverpool'dan Mohamed Salah olduğu belirtildi.

Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek. İngiliz ekibi, müthiş bir sezon geçiren Mısırlı yıldızını kadroda tutabilmeyi umuyor. PSG ise bu transfer için yaklaşık 150 milyon Euro'luk bir bonservis ödeme hazırlığında.