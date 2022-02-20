Transfer haberi: PSG, Amine Gouiri ile ilgileniyor

Fransız devi PSG, süperstarı Kylian Mbappe'nin ayrılık ihtimaline ilişkin transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cristiano Ronaldo, Erling Haaland gibi flaş isimler gündemde olsa da Nice'ten Amine Gouiri de takip edilen oyuncular arasında yer alıyor.

Foot Mercato'nun haberine göre PSG tarafında Amine Gouiri'nin performansı, büyük ilgi uyandırmış durumda. Gouiri'nin menajerinin yaz aylarında PSG'nin başına geçmesi beklenen Zinedine Zidane'ın da menajerliğini yapan Alain Migliaccio olması da iddiaları güçlendiriyor.

Bu sezon Nice formasıyla Ligue 1'de toplam 24 maça çıkan Cezayir asıllı Fransız oyuncu; 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.