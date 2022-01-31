Transfer haberi: Ousmane Dembele, PSG ile anlaşma sağladı

Ara transfer döneminin son günü, Avrupa futbolunda önemli bir hamleye sahne olabilir. Barcelona'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle takımdan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızı Ousmane Dembele, PSG ile anlaşma sağladı ve kulüplerin arasında anlaşma sağlanmasını bekliyor.

BBC Sport'tan Guillem Balague'ın haberine göre Chelsea ve Manchester United'ın da transferi adına temaslarda bulunduğu Ousmane Dembele, Fransız devi PSG ile her konuda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda biten Fransız yıldız için Barcelona, 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. PSG, ara transferin son gününde Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak adına Barcelona ile görüşmelerini sürdürüyor.

Takas ihtimali

Barcelona, transferin son günü kadrosuna bir golcü katmak istiyor. Dembele'nin PSG'ye geçişinde Mauro Icardi ile bir takas ihtimali de gündemde.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Ousmane Dembele, yaz aylarındaki Lionel Messi gibi Barcelona'dan PSG'ye geçen bir diğer isim olacak. PSG'nin hücum hattında ise Mbappe - Neymar - Messi üçlüsüne katılacak.