Transferin hızlı takımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, son olarak Cezayirli sağ bek Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Çalışmalarını sürdüren Malatyaspor'da şimdiki hedef ise Bordeaux'dan ayrılması beklenen Mehdi Zerkane...

Mehdi Zerkane, Bordeaux'da kadronun dışında bırakılmış durumda. Sezon başında az da olsa şans bulan 22 yaşındaki sağ açık, 3 Ekim'deki Monaco maçından bu yana teknik direktör Vladimir Petkovic tarafından kullanılmıyor.

Foot Mercato, Lorient'in de kadrosuna katmak istediği belirtilen Zerkane için Yeni Malatyaspor'un devrede olduğunu aktardı. Bordeaux ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Zerkane'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.