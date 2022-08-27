Transfer haberi: Nottingham Forest şimdi de Renan Lodi için devrede

Premier Lig'e geri dönen Nottingham Forest, transfer dönemine damga vurmayı başardı. Yaz transfer döneminin en aktif takımı olarak gösterilebilecek İngiliz ekibi, şimdi de Renan Lodi transferi için devrede...

Mundo Deportivo'nun haberine göre Nottingham Forest, Atletico Madrid'den Renan Lodi'yi kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki oyuncunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

Atletico'nun Brezilyalı oyuncuyu 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ücretiyle bırakabileceği belirtilirken Nottingham Forest, satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması gerçekleştirmek istiyor. Renan Lodi, 2019'da 21.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Athletico Paranaense'den Atletico Madrid'e transfer olmuştu.