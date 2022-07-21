Galatasaray 'ın geçtiğimiz yaz Patrick van Aanholt transferi öncesi kadrosuna katmak istediği Betis'in sol beki Alex Moreno'ya Premier Lig'den talip var. Premier Lig'e geri dönen Nottingham Forest, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

The Athletic'e göre transfer döneminin aktif ekiplerinden Nottingham Forest, bir an önce Alex Moreno transferini bitirmek istiyor. Betis ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan sol bek için 30 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ödenebileceği belirtilmekte.