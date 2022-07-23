Olympique Lyon, savunma hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Fransız ekibi, Ajax'tan Nicolas Tagliafico'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Arjantinli oyuncu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanırken bonservis bedeli olarak 4.2 milyon Euro ödendiği açıklandı.

2018'de 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Independiente'den Ajax'a transfer olan Tagliafico, Holllanda ekibinin 2019'da yarı final ile sonuçlanan Şampiyonlar Ligi macerasında önemli rol oynamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 40 kez de Arjantin Millî Takımı forması giydi.