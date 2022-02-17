Avrupa'da ara transfer döneminin en etkili takımlarından Newcastle United, yaz döneminde piyasada daha da aktif olmayı planlıyor. Çalışmalara başlayan Newcastle'ın listesinde Salzburg'dan Noah Okafor da yer alıyor.

Team Talk'un haberine göre Newcastle, Noah Okafor transferi için girişimlere başlamış durumda. 21 yaşındaki forvetin Salzburg ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.

Ocak 2020'de 11.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Basel'den transfer edilen İsviçreli oyuncu; bu sezon Salzburg formasıyla görev aldığı toplam 26 maçta 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.



