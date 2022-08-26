Manchester United, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isterken flaş bir gelişme daha yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Napoli'ye önerdi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Mendes, Cristiano Ronaldo'ya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım arıyor. Son olarak Keylor Navas'ın İtalyan ekibine transferini gerçekleştiren Jorge Mendes, Victor Osimhen'in Manchester United'a transferine ilişkin süreçte Cristiano Ronaldo'yu da Napoli'ye götürmek istiyor. Bu doğrultuda Portekizli menajer, Napoli'ye Cristiano Ronaldo'yu önerdi.

Osimhen'e gidiş yolu kapalı

Napoli'nin başkanı Aurelio de Laurentiis, bu dönemde Victor Osimhen'i kaybetmek istemiyor. Cristiano Ronaldo'nun dahil olacağı bir denklem dahi şu an İtalyan ekibinin ilgisini çekmiyor. De Laurentiis'in sadece Osimhen için 140 milyon Euro civarında gelebilecek bir öneriyi dikkate alabileceği belirtiliyor.