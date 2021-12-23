İtalya Serie A'da son haftalarda yaşadığı düşüşe rağmen zirve adına mücadele veren ekiplerden Napoli, Kostas Manolas'ın Olympiacos'a transferi nedeniyle sol stopere bir ekleme yapmak istiyor. İtalyan ekibinin hedefinde Fenerbahçe 'den Attila Szalai ve Galatasaray 'dan Marcao yer alıyor.

2014'ten bu yana İtalya'da Roma ve Napoli formaları giyen Kostas Manolas, kesinleşen transfer sonucunda devre arası eski takımı Olympiacos'a dönecek. İtalyan gazetesi Repubblica'nın haberine göre Manolas'ın ayrılığı sonrası savunma hattındaki rotasyona bir sol stoper takviyesi yapmak isteyen Napoli, iki hedef belirlemiş durumda. Bunlardan biri Fenerbahçe'den Attila Szalai iken diğeri de Galatasaray'dan Marcao...

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2020-21 sezonunun devre arasında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, Fenerbahçe ve Macaaristan Millî Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 2018-19 sezonunun devre arasında Chaves'ten transfer edilen Marcao'nun da ismi İtalya'da özellikle Inter ve Roma ile anılmaktaydı. İki oyuncunun da sol ayaklı stoperler olması Napoli'nin arayışına doğrudan cevap verecek isimler şeklinde tanımlanmalarını sağlıyor.