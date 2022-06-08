Savunma hattına takviye yapmak isteyen Napoli, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe 'den Min-Jae Kim ile de ilgilenen İtalyan ekibinin Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Domagoj Vida için de devreye girmeye hazırlandığı aktarılıyor.

TMW'nin haberine göre Hırvatistan formasıyla Fransa'ya karşı başarılı bir performans sergileyen Vida ile birçok kulüp ilgileniyor. Spalletti'nin deneyimli stoper arayışları kapsamında Napoli'nin de 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

TMW, Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Vida için birçok takımın devrede olduğunu ve transferi adına bir yarış beklendiğini ifade etmekte.