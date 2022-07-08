İtalya Serie A'ya yükselen Monza, kadrosuna önemli bir golcü takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda Inter'den Edin Dzeko ve PSG'den Mauro Icardi isimlerinin geçtiği listeye Edinson Cavani de dahil oldu.

Sky Sport'a göre Manchester United ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Edinson Cavani, Avrupa'da yeni bir macera istiyor. İspanyol takımları ile adı anılan Arjantinli golcü için daha önce Palermo ve Napoli formaları giydiği İtalya'dan Monza'nın devreye girdiği ifade edilmekte.

Son günlerde Cavani'nin ismi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile de anılıyor.