Beşiktaş 'ta kiralık geçirdiği sezonun ardından Barcelona'ya dönen Miralem Pjanic'in yeni durağına ilişkin iddialar sürüyor. Xavi'nin kendisine tanıdığı şans ile Barcelona'nın sezon öncesi antrenmanlarında yer alan Pjanic için son olarak Milan'ın devreye girdiği belirtildi.

Fichajes'in haberine göre Milan, daha önce İtalya'da Roma ve Juventus formaları giyen Miralem Pjanic için resmî teklif yapmaya hazırlanıyor.

Milan'ın 32 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile kadrosuna katabileceği aktarılmakta. Pjanic'in Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.