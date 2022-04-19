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Transfer haberi: Milan'dan Christopher Nkunku atağı

Leipzig forması altında sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Christopher Nkunku için son olarak İtalya'dan Milan'ın devreye girdiği belirtildi.

19 Nisan 2022, Salı 10:54 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Milan'dan Christopher Nkunku atağı

Leipzig forması altında harikalar yaratan Christopher Nkunku için Avrupa'nın birçok önemli ekibi devredeyken bunlara İtalya'dan da bir talip eklendi. Milan'ın Nkunku için devreye girdiği ifade ediliyor. 

Arsenal, Manchester United ve PSG'nin öncelikli hedeflerinden olduğu belirtilen Nkunku için son iddia La Gazzetta dello Sport'tan geldi. Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak isteyen Milan'ın kısa süre içerisinde Fransız oyuncunun transferi adına görüşmelere başlayacağı belirtildi. 

24 yaşındaki yıldız oyuncu; bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı toplam 44 maçta 30 gol, 19 asist ile yıldızlaştı. Leipzig'in 2019'da 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG'den kadrosuna kattığı Nkunku için en az 90 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ettiği aktarılmakta. 

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