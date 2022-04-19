Leipzig forması altında harikalar yaratan Christopher Nkunku için Avrupa'nın birçok önemli ekibi devredeyken bunlara İtalya'dan da bir talip eklendi. Milan'ın Nkunku için devreye girdiği ifade ediliyor.

Arsenal, Manchester United ve PSG'nin öncelikli hedeflerinden olduğu belirtilen Nkunku için son iddia La Gazzetta dello Sport'tan geldi. Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak isteyen Milan'ın kısa süre içerisinde Fransız oyuncunun transferi adına görüşmelere başlayacağı belirtildi.

24 yaşındaki yıldız oyuncu; bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı toplam 44 maçta 30 gol, 19 asist ile yıldızlaştı. Leipzig'in 2019'da 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG'den kadrosuna kattığı Nkunku için en az 90 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ettiği aktarılmakta.