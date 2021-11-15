İtalyan ekibi Milan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlarından Franck Kessie'yi elinden kaçırmak üzere. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin artık olumlu sonuçlanmasının zor olduğu belirtilirken Kessie'nin ismi PSG, Real Madrid gibi devlerle anılıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Milan'ın artık Franck Kessie ile sözleşme uzatma ihtimali pek kalmamış gözüküyor. Kessie'nin başka bir takıma gitmek istemesi nedeniyle Milan'dan yapılan yüksek ücretli bir teklifin dahi kabul görmeyeceği aktarılmakta.

İsmi Real Madrid ile anılan Kessie için PSG'nin de devreye girdiği belirtiliyor. Son dönemde Lionel Messi, Sergio Ramos, Geroginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma gibi isimleri bonservissiz olarak kadrosuna katan PSG, Kessie'yi de Ocak ayında düşük bir maliyetle veya Temmuz ayında bonservissiz şekilde kadrosuna katmayı planlıyor.