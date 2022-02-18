İtalyan devi Milan, sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldızı Franck Kessie'yi kaybetme riskiyle karşı karşıyayken alternatifler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Milan'ın Roma'nın Fransız orta sahası Jordan Veretout ile ilgilendiği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport, Avrupa'nın birçok önemli ekibinin kadrosuna katmak istediği Franck Kessie'nin yerine alternatifler arasında Veretout'nun yer aldığını aktardı. Son dönemde Roma'nın ilk 11'indeki yerini kaybeden Veretout dışında da bazı isimlerin listede yer aldıkları ifade edilmekte.

Kadrosunda Theo Hernandez, Mike Maignan, Fodé Ballo-Touré, Tiemoué Bakayoko, Pierre Kalulu ve Olivier Giroud gibi Fransız oyuncuları bulunduran Milan'ın Veretout'nun yanı sıra Montpellier'den bir başka Fransız Maxime Esteve'i de kadrosuna katmak istediği aktarılmakta.