İtalya Serie A'nın son şampiyonu Milan, bu yaz kadrosuna bir defans oyuncusu eklemek istiyor. Bu doğrultuda yürüten çalışmalar kapsamında gündeme gelen son isim Tottenham'dan Japhet Tanganga oldu.

Calciomercato'nun haberine göre Milan, Tanganga'yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tanganga'nın ismi daha önce Süper Lig 'den Galatasaray ile de anılmıştı. Geride kalan sezonda Premier Lig'de sadece 11 maçta az süre alarak forma şansı bulan Tanganga için Milan'ın satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulunması bekleniyor.