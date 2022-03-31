Real Madrid dönemi ile beklentileri karşılayamayan Eden Hazard, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın ismi Premier Lig takımlarıyla anılmış olsa da İtalya'dan Milan'ın devreye girdiği aktarılıyor.

Sport'un haberine göre Milan, yaz aylarında Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda olası transfer için bir görüşme de gerçekleştirildiği ve Hazard'ın durumuna ilişkin bilgi alındığı aktarılmakta.

Milan, Belçikalı yıldızı satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile kadroya katmak istiyor.