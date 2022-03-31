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Transfer haberi: Milan, Eden Hazard'ın peşinde

Real Madrid dönemi beklentilerin altında kalan Eden Hazard'ın ismi yeniden İngiliz kulüpleriyle anılmış olsa da İtalya'dan Milan'ın devreye girdiği belirtildi.

31 Mart 2022, Perşembe 09:27 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Milan, Eden Hazard'ın peşinde

Real Madrid dönemi ile beklentileri karşılayamayan Eden Hazard, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın ismi Premier Lig takımlarıyla anılmış olsa da İtalya'dan Milan'ın devreye girdiği aktarılıyor. 

Sport'un haberine göre Milan, yaz aylarında Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda olası transfer için bir görüşme de gerçekleştirildiği ve Hazard'ın durumuna ilişkin bilgi alındığı aktarılmakta. 

Milan, Belçikalı yıldızı satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile kadroya katmak istiyor. 

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