Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan, transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirmek istiyor. İtalyan ekibinin Arsenal forması giyen Albert Sambi Lokonga ile ilgilendiği belirtildi.

Sky Italia'nın haberine göre Milan, transfer dönemi sona ermeden bir orta saha oyuncusu almak istiyor ve bu doğrultuda Arsenal ile Albert Sambi Lokonga'nın transferi adına görüşmelere başlamış durumda.

22 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. İki kulüp arasında kiralık bir transfer adına görüşmelerde bulunulduğu belirtilmekte. Belçikalı orta saha için bir başka İtalyan ekibi Roma'nın da devrede olduğu ifade ediliyor.